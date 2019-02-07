Боржник-рекордсмен по аліментах сплатив за рік 1,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Протягом 2018 року один із боржників по аліментах сплатив 1,6 млн грн двома платежами в рахунок боргу. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України у відповіді на запит кореспондента УНН.
"4,6 млрд грн аліментів стягнуто державними виконавцями протягом 2018 року. 1 млн 634 тисячі грн було сплачено двома платежами одним платником аліментів протягом 2018 року у м. Київ", - повідомили в прес-службі.
За даними міністерства, наразі 489 тисяч виконавчих проваджень щодо боржників по аліментах перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби.
При цьому в міністерстві додали, що аліменти можуть сплачуватися і в добровільному порядку без залучення органів примусового виконання рішень, тож статистика щодо таких платників не враховується.
Нагадаємо, протягом минулого року близько 96 тисяч боржників погасили заборгованість по аліментах.
У 2018 році співробітники виконавчої служби міністерства стягнули 4,6 млрд грн з неплатників аліментів.