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Боржник-рекордсмен по аліментах сплатив за рік 1,6 млн грн

Боржник-рекордсмен по аліментах сплатив за рік 1,6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Протягом 2018 року один із боржників по аліментах сплатив 1,6 млн грн двома платежами в рахунок боргу. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України у відповіді на запит кореспондента УНН.

"4,6 млрд грн аліментів стягнуто державними виконавцями протягом 2018 року. 1 млн 634 тисячі грн було сплачено двома платежами одним платником аліментів протягом 2018 року у м. Київ", - повідомили в прес-службі.

За даними міністерства, наразі 489 тисяч виконавчих проваджень щодо боржників по аліментах перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби.

При цьому в міністерстві додали, що аліменти можуть сплачуватися і в добровільному порядку без залучення органів примусового виконання рішень, тож статистика щодо таких платників не враховується.

Нагадаємо, протягом минулого року близько 96 тисяч боржників погасили заборгованість по аліментах.

У 2018 році співробітники виконавчої служби міністерства стягнули 4,6 млрд грн з неплатників аліментів.

Українські Національні Новини

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