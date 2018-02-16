"Боруссия" без Ярмоленко победила в первой игре 1/16 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Дортмундская “Боруссия” на “BVB-Штадионе” принимало итальянскую “Аталанту” в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
На 6 минуте капитан “шмелей” Ройс потерял реальную возможность открыть счет. Его удар низом в дальний угол — мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки. Однако на 30 минуте хозяева добились своего — Пищек отдал пас в штрафную на Шюррле, и немец со второй попытки в падении отправил “мяч” в цель.
В течение пяти минут на старте второй половины словенский нападающий гостей Йосип Иличич оформил дубль. Сначала принял беспрепятственно мяч на дальней штанге и отправил его в дальний угол, а затем успешно сыграл на добивании.
Спасателем немцев стал арендованный у “Челси” нападающий Миши Батчуай, который забил 65 и дополнительных минутах к матчу — 3:2.
Заметим, что украинский легионер дортмундцев Андрей Ярмоленко пропускает последние поединки клуба из-за травмы. Отметим, что матч состоится в Реджо-Эмилии 22 февраля.