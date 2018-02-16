"Боруссия" без Ярмоленко победила в первой игре 1/16 финала Лиги Европы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64836 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79413 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107863 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100539 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104613 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111577 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122817 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134349 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Боруссия" без Ярмоленко победила в первой игре 1/16 финала Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Дортмундская “Боруссия” на “BVB-Штадионе” принимало итальянскую “Аталанту” в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.

На 6 минуте капитан “шмелей” Ройс потерял реальную возможность открыть счет. Его удар низом в дальний угол — мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки. Однако на 30 минуте хозяева добились своего — Пищек отдал пас в штрафную на Шюррле, и немец со второй попытки в падении отправил “мяч” в цель.

В течение пяти минут на старте второй половины словенский нападающий гостей Йосип Иличич оформил дубль. Сначала принял беспрепятственно мяч на дальней штанге и отправил его в дальний угол, а затем успешно сыграл на добивании.

Спасателем немцев стал арендованный у “Челси” нападающий Миши Батчуай, который забил 65 и дополнительных минутах к матчу — 3:2.

Заметим, что украинский легионер дортмундцев Андрей Ярмоленко пропускает последние поединки клуба из-за травмы. Отметим, что матч состоится в Реджо-Эмилии 22 февраля.

Украинские Национальные Новости

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