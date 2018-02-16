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"Борусія" без Ярмоленка перемогла у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Дортмундська “Борусія” на “BVB-Штадіоні” приймало італійську “Аталанту” в першій зустрічі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

На 6 хвилині капітан “джмелів” Ройс втратив реальну нагоду відкрити рахунок. Його удар низом в дальній кут — м’яч пройшов у лічених сантиметрах від стійки. Проте на 30 хвилині господарі досягли свого — Піщек віддав пас у штрафну на Шюррле, і німець з другої спроби в падінні відправив “шкіряну кулю” в ціль.

Впродовж п’яти хвилин на старті другої половини словенський нападник гостей Йосіп Ілічіч оформив дубль. Спочатку прийняв без перешкод м’яч на дальній стійці і відправив його у дальній кут, а згодом успішно зіграв на добиванні.

Рятувальником німців став орендований у “Челсі” нападник Міші Батчуай, який забив на 65 та додаткових хвилинах до матчу — 3:2.

Зауважимо, що український легіонер дортмундців Андрій Ярмоленко пропускає останні поєдинки клубу через травму. Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться в Реджо-Емілії 22 лютого.

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