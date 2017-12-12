Борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня во Львовский военный госпиталь прибыл борт с двенадцатью ранеными военнослужащими. Об этом сообщил руководитель Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает УНН.
Борт прибыл из Днепра.
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"Четверо военных находятся в лежачем состоянии. Еще семь бойцов имеют воспаление внутренних органов, простуды, грипп. Еще один военный имеет минно-взрывную травму", - сообщил Александр Поронюк.
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