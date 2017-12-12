Борт із пораненими бійцями АТО прибув до Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні до Львівського військового госпіталю прибув борт з дванадцятьма пораненими військовослужбовцями. Про це повідомив керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, передає УНН.
Борт прибув з Дніпра.
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“Четверо військових перебувають у лежачому стані. Ще семеро бійців мають запалення внутрішніх органів, застуду, грип. Ще один військовий має мінно-вибухову травму”, — повідомив Олександр Поронюк.
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