Борщ без свинины: диетолог рассказала, почему "классику" украинской кухни надо менять
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Свинина не усваивается с такими привычными продуктами как свекла, морковь и картофель. Об этом УНН рассказала диетолог Людмила Гончарова.
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“Как правило, свинину едят с продуктами несовместимыми с этим видом мяса. Это продукты с высоким гликимическим индексом: морковь, свёкла, капуста, картофель. Сметана тоже. Не у каждого здорового человека готова ферментативная активность к такой нагрузке. Плюс хлеб. При такой совместимости продуктов мясо может просто не усваиваться”, — пояснила она.
Но даже свинина в чистом виде усваивается не у всех.
“Не каждый человек может усваивать такое количество холестерина, а его в свинине много — идёт соединение белка и жира”, — сказала диетолог.
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.