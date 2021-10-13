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Борщ без свинини: дієтолог розповіла, чому "класику" української кухні треба змінювати

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Свинина не засвоюється з такими звичними продуктами як буряк, морква і картопля. Про це УНН розповіла дієтолог Людмила Гончарова.

Цитата

“Як правило, свинину їдять з продуктами несумісними з цим видом м’яса. Це продукти з високим глікімічним індексом: морква, буряк, капуста, картопля. Сметана теж. Не у кожної здорової людини готова ферментативна активність до такого навантаження. Плюс хліб. При такій сумісності продуктів м’ясо може просто не засвоюватися”, — пояснила вона.

Але навіть свинина в чистому вигляді засвоюється не у всіх.

“Не кожна людина може засвоювати таку кількість холестерину, а його у свинині багато — йде з’єднання білка і жиру”, — сказала дієтолог.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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