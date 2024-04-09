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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС

Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 14:18  •  7307 просмотра

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россия должна вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции после того, как неоднократные атаки беспилотников повысили риск опасной ядерной аварии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после дроновой атаки на Запорожскую атомную электростанцию заявил, что россия должна оставить ЗАЭС. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Безрассудная атака беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии. Такие атаки нужно прекратить. россия должна выйти из Запорожской АЭС,

- говорится в сообщении.

Дополнение

На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.

Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции подверглась по меньшей мере трем прямым попаданиям во время обстрела в воскресенье.

9 апреля эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
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