Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после дроновой атаки на Запорожскую атомную электростанцию заявил, что россия должна оставить ЗАЭС. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Безрассудная атака беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии. Такие атаки нужно прекратить. россия должна выйти из Запорожской АЭС, - говорится в сообщении.

Дополнение

На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.

Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции подверглась по меньшей мере трем прямым попаданиям во время обстрела в воскресенье.



9 апреля эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.

