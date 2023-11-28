Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит признаков "усталости" у стран-членов блока и уверен, что поддержка Украины продолжится. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

Честно говоря, я не вижу никаких признаков того, что страны-члены имеют то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев - о некоторых из них не говорят - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС указал среди успехов, в частности, функционирование "зернового коридора" без россии, что стало возможным благодаря тому, что чф рф отбросили.

Я уверен, что страны-члены будут продолжать поддерживать Украину, потому что для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе уставать, мы не можем себе позволить, мы также имеем обязательства - отметил Боррель.

Напомним

Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами.