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Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 17:17  •  13277 просмотра

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Представитель ЕС Жозеп Боррель после встречи с Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС не чувствует "усталости" в поддержке Украины и отметил успех "зернового коридора" без россии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит признаков "усталости" у стран-членов блока и уверен, что поддержка Украины продолжится.  Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.  

Честно говоря, я не вижу никаких признаков того, что страны-члены имеют то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев - о некоторых из них не говорят

- сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС указал среди успехов, в частности, функционирование "зернового коридора" без россии, что стало возможным благодаря тому, что чф рф отбросили.

Я уверен, что страны-члены будут продолжать поддерживать Украину, потому что для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе уставать, мы не можем себе позволить, мы также имеем обязательства

- отметил Боррель.

Напомним

Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Боррель упевнений у продовженні підтримки України та не бачить "втоми" серед країн-членів ЄС
Borrell is confident of continued support for Ukraine and sees no "fatigue" among EU member states
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