Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС
Киев • УНН
Представитель ЕС Жозеп Боррель после встречи с Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС не чувствует "усталости" в поддержке Украины и отметил успех "зернового коридора" без россии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит признаков "усталости" у стран-членов блока и уверен, что поддержка Украины продолжится. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.
Честно говоря, я не вижу никаких признаков того, что страны-члены имеют то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев - о некоторых из них не говорят
Глава дипломатии ЕС указал среди успехов, в частности, функционирование "зернового коридора" без россии, что стало возможным благодаря тому, что чф рф отбросили.
Я уверен, что страны-члены будут продолжать поддерживать Украину, потому что для нас это экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе уставать, мы не можем себе позволить, мы также имеем обязательства
Напомним
Боррель сообщил о начале обсуждения вопроса обязательств ЕС по безопасности для Украины и анонсировал визит в Киев на следующей неделе представителя блока для обсуждения его с украинскими коллегами.
Боррель уверен в продолжении поддержки Украины и не видит "усталости" среди стран-членов ЕС
Представитель ЕС Жозеп Боррель после встречи с Дмитрием Кулебой заявил, что ЕС не чувствует "усталости" в поддержке Украины и отметил успех "зернового коридора" без россии.
Кулеба и Боррель обсудили создание общеевропейской зоны оборонной промышленности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили создание панъевропейской зоны оборонной промышленности и продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
Олег Малиневский советует пересмотреть полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выступает за судебный контроль над процедурами неплатежеспособности и ставит под сомнение роль Фонда в управлении и ликвидации неплатежеспособных банков без достаточного надзора.
Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании
Дмитрий Кулеба встретился с Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы укрепить партнерство и поблагодарить Испанию за поддержку Украины в противостоянии с Россией и в переговорах о вступлении в ЕС. Они также обсудили вопросы развития оборонной промышленности ЕС.
Безналичные платежи количественно выросли до 93% транзакций по Украине: украинцы все чаще рассчитываются банковскими картами
В 3 квартале 2023 года безналичные платежи в Украине выросли до 93,5% от всех карточных транзакций по количеству, всего было осуществлено 1 972,5 млн транзакций.
Восстановить свет в Одесской области мешают деревья - ДТЭК
Из-за соседства с деревьями произошло много аварий, обрывов проводов, что затрудняет работу энергетиков по восстановлению света в регионе.
Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова
Представитель ЕС Жозеп Боррель примет участие во встрече ОБСЕ, которую бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска на нее российского министра иностранных дел сергея лаврова.
Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение
Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения.
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
Польские перевозчики блокируют украинские грузовики на границе из-за опасений более дешевой конкуренции, что вызывает напряженность, но не имеет значительного экономического влияния, поскольку Украина остается самодостаточной в продовольствии и ключевых товарах. Ожидается, что блокада будет решена в течение двух недель.
В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей
Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила специальный комитет во главе с Еленой Хоменко для рассмотрения нарушений прав детей в Украине в условиях конфликта с Россией.