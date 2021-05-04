Боррелий и Блинкен обсудили события вокруг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудили недавнее наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Европейской службы внешних связей.
Детали
Так, в сообщении отмечается, что в разговоре речь шла об отношениях с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной.
Также в разговоре речь шла о действиях России против государственных членов ЕС и санкциях против граждан ЕС.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.
Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Дополнение
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял об "очень внимательном" наблюдении США за отводом российских сил от границы с Украиной.