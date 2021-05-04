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Боррелий и Блинкен обсудили события вокруг Украины

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудили недавнее наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Европейской службы внешних связей.

Детали

Так, в сообщении отмечается, что в разговоре речь шла об отношениях с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной.

Также в разговоре речь шла о действиях России против государственных членов ЕС и санкциях против граждан ЕС.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Дополнение

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял об "очень внимательном" наблюдении США за отводом российских сил от границы с Украиной.

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