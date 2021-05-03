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Блінкен: США дуже уважно спостерігають за діями Росії на кордоні з Україною

Блінкен: США дуже уважно спостерігають за діями Росії на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 23885 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив про "дуже уважне" спостереження США за відведенням російських сил від кордону з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю CBS, передає УНН.

Цитата

Журналістка телекомпанії CBS, в ефірі якої у неділю вийшло інтерв’ю глави відомства, запитала у Блінкена, “чи було підтверджено, що вони відходять?”. “Починаючи з цього моменту. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно”, — відповів він.

Деталі

Повне інтерв’ю з Блінкеном, записане заздалегідь, вийшло в ефір у неділю, однак у четвер на сайті CBS був опублікований його фрагмент, в якому Блінкен стверджував, що “на кордоні з Україною було зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року”. “Ми бачили, що за останні кілька днів було прийнято рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити”, — відзначав Блінкен.

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Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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