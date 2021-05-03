Блінкен: США дуже уважно спостерігають за діями Росії на кордоні з Україною

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Журналістка телекомпанії CBS, в ефірі якої у неділю вийшло інтерв’ю глави відомства, запитала у Блінкена, “чи було підтверджено, що вони відходять?”. “Починаючи з цього моменту. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно”, — відповів він.

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Повне інтерв’ю з Блінкеном, записане заздалегідь, вийшло в ефір у неділю, однак у четвер на сайті CBS був опублікований його фрагмент, в якому Блінкен стверджував, що “на кордоні з Україною було зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року”. “Ми бачили, що за останні кілька днів було прийнято рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити”, — відзначав Блінкен.

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