Блинкен: США очень внимательно наблюдают за действиями России на границе с Украиной

Цитата

Журналистка телекомпании CBS, в эфире которой в воскресенье вышло интервью главы ведомства, спросила у Блинкена, “было ли подтверждено, что они отходят?”. “Начиная с этого момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно”, — сказал он.

Детали

Полное интервью с Блинкеном, записанное заранее, вышло в эфир в воскресенье, однако в четверг на сайте CBS был опубликован его фрагмент, в котором Блинкен заявил, что “на границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года”. “Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить”, — отмечал Блинкен.

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Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда пристальное, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

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