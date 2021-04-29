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Росія відповість за свої агресивні дії - Байден

Росія відповість за свої агресивні дії - Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. США не прагне конфліктувати з Росією, але за свої агресивні дії країна буде покарана. Про це йдеться в оприлюдненому Білим домом тексті промови президента США Джо Байдена для виступу перед Конгресом про свої 100 днів на посаді президента, пише УНН.

Цитата

"Що стосується Росії, я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що, хоча ми не прагнемо ескалації, їх дії мають наслідки. Я відреагував прямо і пропорційно на втручання Росії у наші вибори та кібернетичні атаки на наш уряд та бізнес - і вони зробили і те, і інше, і я відповів", - сказав Байден.

Попри це він додав, що США та Росія можуть співпрацювати, коли це "відповідає взаємним інтересам".

Нагадаємо

Ентоні Блінкен сказав, що є умови, за яких між Росією та США можлива співпраця. За словами глави Держдепу, якщо Путін “припинить ескалацію” є сфери, де країни можуть працювати разом із взаємних спільних інтересів, наприклад, стратегічна стабільність.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 13 квітня. У розмові американський лідер підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.

Байден у телефонній розмові запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в найближчі тижні.

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