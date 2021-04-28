У Держдепі США назвали умову співпраці з Росією

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Блінкен сказав, що є умови, за яких між Росією та США можлива співпраця. За словами глави Держдепу, якщо Путін “припинить ескалацію” є сфери, де країни можуть працювати разом із взаємних спільних інтересів, наприклад, стратегічна стабільність.

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен також заявив, що не знає про те, чи прийняв формально Кремль пропозицію щодо зустрічі глави Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

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“Я не знаю, чи прийняли вони це формальне запрошення. Але я знаю, що розмови йдуть і ми говоримо про час і дату цієї зустрічі”, — заявив Блінкен.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у телефонній розмові запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в найближчі тижні.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 13 квітня. У розмові американський лідер підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.