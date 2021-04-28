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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 183128 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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В Госдепе США назвали условие сотрудничества с Россией

В Госдепе США назвали условие сотрудничества с Россией

Киев  •  УНН

 • 18615 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США будет противостоять России, если Владимир Путин “продолжит вести себя подобным образом”. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Блинкен сказал, что есть условия, при которых между Россией и США возможно сотрудничество. По словам главы Госдепа, если Путин “прекратит эскалацию” есть сферы, где страны могут работать вместе с взаимных общих интересов, например, стратегическая стабильность.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также заявил, что не знает о том, принял формально Кремль предложение о встрече главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Цитата

“Я не знаю, приняли они это формальное приглашение. Но я знаю, что разговоры идут и мы говорим о времени и дате этой встречи ”, - заявил Блинкен.

Напомним

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля. В разговоре американский лидер поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

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