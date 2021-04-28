В Госдепе США назвали условие сотрудничества с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США будет противостоять России, если Владимир Путин “продолжит вести себя подобным образом”. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.
Детали
Блинкен сказал, что есть условия, при которых между Россией и США возможно сотрудничество. По словам главы Госдепа, если Путин “прекратит эскалацию” есть сферы, где страны могут работать вместе с взаимных общих интересов, например, стратегическая стабильность.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также заявил, что не знает о том, принял формально Кремль предложение о встрече главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
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“Я не знаю, приняли они это формальное приглашение. Но я знаю, что разговоры идут и мы говорим о времени и дате этой встречи ”, - заявил Блинкен.
Напомним
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля. В разговоре американский лидер поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.