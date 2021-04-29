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Россия ответит за свои агрессивные действия - Байден

Россия ответит за свои агрессивные действия - Байден

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. США не хочет конфликтовать с Россией, но за свои агрессивные действия страна будет наказана. Об этом говорится в обнародованном Белым домом тексте речи президента США Джо Байдена для выступления перед Конгрессом о своих 100 дней на посту президента, пишет УНН.

Цитата

“Что касается России, я четко дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся эскалации, их действия имеют последствия. Я отреагировал прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и кибернетические атаки на наше правительство и бизнес — и они сделали и то , и другое, и я ответил ”, - сказал Байден.

Несмотря на это он добавил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это “отвечает взаимным интересам”.

Напомним

Энтони Блинкен сказал , что есть условия, при которых между Россией и США возможно сотрудничество. По словам главы Госдепа, если Путин “прекратит эскалацию” есть сферы, где страны могут работать вместе с взаимных общих интересов, например, стратегическая стабильность.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля. В разговоре американский лидер поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели.

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