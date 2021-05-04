Боррель та Блінкен обговорили події навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і американський держсекретар Ентоні Блінкен обговорили нещодавнє нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це пише УНН з посиланням на дані Європейської служби зовнішніх зв’язків.
Деталі
Так, в повідомленні зазначається, що у розмові йшлося про відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною.
Також в розмові йшлося дії про Росії проти державних членів ЄС та санкції проти громадян ЄС.
Контекст
Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.
Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.
За даними керівництва ЄС та України Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.
Доповнення
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявляв про "дуже уважне" спостереження США за відведенням російських сил від кордону з Україною