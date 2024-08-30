Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что хотя в блоке поддерживают Украину, даже когда рассматривают вопрос возможности целить на территории россии, "мы не в войне с россией". Об этом он сказал в пятницу, прибыв на неформальную встречу министров обороны ЕС, пишет УНН.

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"Вчера мы обсуждали снятие ограничений применения оружия против российских военных целей. Я имею свое личное мнение по этому поводу, конечно. У меня должно быть личное мнение, если я хочу достичь консенсуса среди государств-членов. Но очевидно, что это то, что принадлежит каждому из них. Это не является политикой ЕС. Те страны, которые посылают в Украину ракеты большой дальности и другое вооружение, каждая со своей стороны будут решать, как их использовать", - отметил Боррель.

Но я считаю, что смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы. Мы не в войне против москвы - мне кажется, это смешно говорить. Мы поддерживаем Украину. Украину атакуют с территории россии, и, согласно международному праву, она может реагировать, атакуя те места, откуда ее атакуют. Так что ничего удивительного в этом нет. Вы можете соглашаться или нет, но это не война против москвы, если так делают некоторые государства-члены - указал глава дипломатии ЕС.

"Министры обороны (ЕС) сосредоточатся на Украине - именно там мы используем все наши ресурсы, нашу политическую волю, наши финансовые возможности, наш военный потенциал как промышленный, так и сам военный. Вы не можете себе представить, какие усилия прилагают европейские армии, чтобы поддержать Украину. (...) Мы исчерпываем свои запасы, и мы должны их пополнять. И мой коллега и друг (комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри) Бретон делает замечательную работу по увеличению потенциала европейской промышленности. Сейчас у нас уже около 700 тысяч боеприпасов калибра 155 мм (точнее 650 тысяч). Итак, дела идут. Мы до сих пор не достигли цели. Наша промышленность наращивает свои мощности. Но я еще раз хочу настоять на том, что хотя мы поддерживаем Украину, даже когда мы рассматриваем возможность целить на территории россии, мы не в войне с россией. Никто не хочет воевать с россией. Мы просто поддерживаем Украину. Но поставьте (себя) на место украинцев, которых россияне бомбят с места, которое находится вне ваших возможностей. Вы хотели бы бороться на равных. Это война, которая стоит многих жизней украинцам. Поэтому мы должны их больше поддерживать", - указал глава дипломатии ЕС.

"Мы поддерживаем Украину; мы не в войне с россией. Мы поддерживаем Украину, но есть разные способы поддержки Украины, и одним из важнейших способов является обучение ее военных и предоставление истребителей - это то, что мы делаем. EUMAM - самая успешная учебная миссия, которую мы проводили в нашей истории", - сказал Боррель.

ЄС планує обговорити збільшення навчання українських військових - Боррель