Боррель: смішно говорити, що дозволяти цілити на території росії означає бути у війні проти москви

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що хоча у блоці підтримують Україну, навіть коли розглядають питання можливості цілити на території росії, "ми не у війні з росією". Про це він сказав у п'ятницю, прибувши на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС, пише УНН.

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"Вчора ми обговорювали зняття обмежень застосування зброї проти російських військових цілей. Я маю свою особисту думку з цього приводу, звичайно. У мене має бути особиста думка, якщо я хочу досягти консенсусу серед держав-членів. Але очевидно, що це те, що належить кожному з них. Це не є політика ЄС. Ті країни, які надсилають в Україну ракети великої дальності та інше озброєння, кожна зі свого боку вирішуватимуть, як їх використовувати", - зазначив Боррель.

Але я вважаю, що смішно говорити, що дозволяти цілити на території росії означає бути у війні проти москви. Ми не у війні проти москви – мені здається, це смішно говорити. Ми підтримуємо Україну. Україну атакують з території росії, і, згідно з міжнародним правом, вона може реагувати, атакуючи ті місця, звідки її атакують. Отже, нічого дивного в цьому немає. Ви можете погоджуватися чи ні, але це не війна проти москви, якщо так роблять деякі держави-члени - вказав голова дипломатії ЄС.

"Міністри оборони (ЄС) зосередяться на Україні – саме там ми використовуємо всі наші ресурси, нашу політичну волю, наші фінансові можливості, наш військовий потенціал як промисловий, так і сам військовий. Ви не можете собі уявити, які зусилля докладають європейські армії, щоб підтримати Україну. (...) Ми вичерпуємо свої запаси, і ми повинні їх поповнювати. І мій колега та друг (комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі) Бретон робить чудову роботу щодо збільшення потенціалу європейської промисловості. Зараз у нас вже близько 700 тисяч боєприпасів калібру 155 мм (точніше 650 тисяч). Отже, справи йдуть. Ми досі не досягли мети. Наша промисловість нарощує свої потужності. Але я ще раз хочу наполягти на тому, що хоча ми підтримуємо Україну, навіть коли ми розглядаємо можливість цілитися на території росії, ми не у війні з росією. Ніхто не хоче воювати з росією. Ми просто підтримуємо Україну. Але поставте (себе) на місце українців, яких росіяни бомбардують з місця, яке знаходиться поза межами вашої спроможності. Ви б хотіли боротися на рівних. Це війна, яка коштує багато життів українцям. Тому ми повинні їх більше підтримувати", - зазначив голова дипломатії ЄС.

"Ми підтримуємо Україну; ми не у війні із росією. Ми підтримуємо Україну, але є різні способи підтримки України, і одним із найважливіших способів є навчання її військових та надання винищувачів – це те, що ми робимо. EUMAM - найуспішніша навчальна місія, яку ми проводили у нашій історії", - сказав Боррель.

ЄС планує обговорити збільшення навчання українських військових - Боррель