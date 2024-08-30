ЄС планує обговорити збільшення навчання українських військових - Боррель
Київ • УНН
Боррель повідомив про плани розширити навчальну місію ЄС для українських військових. Мета - підготувати понад 60 000 солдатів, також розглядається можливість відкриття координаційного центру в Києві.
Міністри оборони країн ЄС планують обговорити розширення навчальної місії ЄС для українських військових, мета - підготувати понад 60 000 солдатів, також розглядається можливість відкриття осередку в Києві, повідомив у п'ятницю перед засіданням голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.
Деталі
"Учора ми мали довге (неформальне) засідання Ради ЄС із закордонних справ, і сьогодні я сподіваюся, що ми матимемо більш коротке (неформальне) засідання міністрів оборони з дуже важливими питаннями на столі. Найважливішим є військова підтримка України Європейським Союзом. У межах цієї підтримки навчання військових відіграє (важливу роль). Ми обговоримо, як збільшити нашу навчальну місію (EUMAM Ukraine). Мета - близько 60 000 навчених військових, ми збільшимо цю мету - я скажу вам, наскільки, наприкінці дня. Але це найуспішніша навчальна місія, яка коли-небудь була проведена Європейським Союзом. Навчити 60 000 - а може й більше - військових – це чудово. Багато країн зробили у це свій внесок", - сказав голова дипломатії ЄС
"Ми будемо обговорювати можливість відкриття осередку в Києві, щоб посилити там нашу координацію з Збройними силами України", - повідомив Боррель.
У ЄС обговорили зняття обмежень на використання зброї Україною на російській території: що вирішили30.08.24, 08:43 • 102850 переглядiв