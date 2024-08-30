Министры обороны стран ЕС планируют обсудить расширение учебной миссии ЕС для украинских военных, цель - подготовить более 60 000 солдат, также рассматривается возможность открытия ячейки в Киеве, сообщил в пятницу перед заседанием глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"Вчера мы имели длинное [неформальное] заседание Совета ЕС по иностранным делам, и сегодня я надеюсь, что мы будем иметь более короткое [неформальное] заседание министров обороны с очень важными вопросами на столе. Важнейшим является военная поддержка Украины Европейским Союзом. В рамках этой поддержки обучение военных играет [важную роль]. Мы обсудим, как увеличить нашу учебную миссию (EUMAM Ukraine). Цель - около 60 000 обученных военных, мы увеличим эту цель - я скажу вам, насколько, в конце дня. Но это самая успешная учебная миссия, которая когда-либо была проведена Европейским Союзом. Обучить 60 000 - а может и больше - военных - это замечательно. Многие страны внесли в это свой вклад", - сказал глава дипломатии ЕС.

"Мы будем обсуждать возможность открытия ячейки в Киеве, чтобы усилить там нашу координацию с Вооруженными силами Украины", - сообщил Боррель.

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