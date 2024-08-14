Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наступление ВСУ в Курской области и подчеркнул, что ЕС "полностью поддерживает борьбу украинского народа". Об этом он написал в своем X, передает УНН.

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"Обсудил с Дмитрием Кулебой последние события на фронте и Курское контрнаступление. Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины своему неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - отметил Боррель.

Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області