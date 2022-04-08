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Боррель обещает возобновить работу представительства ЕС в Киеве

Киев • УНН

 • 100836 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве снова должно открыться представительство Евросоюза, которое было эвакуировано с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в поездке делегации во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киев, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Боррель обещает возобновить работу представительства ЕС в Киеве

Детали

"Через шесть недель после начала войны в Украине снова открывается представительство Евросоюза в Киеве. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель", - сообщает издание.

Посол ЕС Матти Маасикас, как указано, также находился в поезде, который должен прибыть в Киев в этот же день.

"Он возобновит работу в украинской столице с небольшой командой", - пишет издание.

Дополнение

Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.

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