Боррель обіцяє відновити роботу представництва ЄС у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві знову має відкритися представництво Євросоюзу, яке було евакуйовано з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у поїздці делегації на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн до Києва, пише УНН з посиланням на Der Spiegel.
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"Через шість тижнів після початку війни в Україні знову відкривається представництво Євросоюзу у Києві. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель", - повідомляє видання.
Посол ЄС Матті Маасікас, як вказано, також перебував у поїзді, який має прибути до Києва цього ж дня.
"Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою", - пише видання.
Доповнення
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.