Боррель: министры обороны ЕС обсудят продолжение поддержки Украины и ситуацию в странах Африки

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"Очевидно, первым вопросом (который обсудят министры, - ред.) будет война против Украины. И я уверен, что все министры будут настаивать на необходимости продолжать поддерживать Украину всеми средствами, как мы это делали раньше. Мы собираемся рассмотреть, как работать над гарантиями безопасности, которые можно предоставить Украине в долгосрочной перспективе", - отметил Боррель.

Детали

Он добавил, что министры обсудят, как гарантировать стабильную финансовую поддержку Украины и после окончания войны, за счет каких ресурсов будет осуществляться эта помощь.

"Это должно продолжаться сейчас, это должно продолжаться после войны, что бы ни произошло. Надо продолжать реконструкцию, поддерживать гарантии безопасности Украины. Это глубокие дискуссии. Посмотрим, что скажут министры", - отметил главный дипломат ЕС.

Кроме этого, министры обороны ЕС будут говорить о ситуации в африканских странах, в частности как Евросоюз может продолжить поддержку и улучшить свою политику в регионе: "Вся территория, начиная с Центральноафриканской Республики, затем Мали, Буркина-Фасо, возможно, Габон, в очень сложной ситуации. И, конечно, министры обороны сегодня, и министры иностранных дел завтра, будут иметь глубокие дискуссии о том, что там происходит".

Напомним

Газета Financial Times сообщала, что финансирование ЕС для поддержки Украины сдерживается разногласиями между государствами-членами, а опасения относительно перегрузки национальных бюджетов и растущих расходов в Брюсселе угрожают потоку финансовой поддержки Киеву.