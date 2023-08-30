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Боррель: міністри оборони ЄС обговорять продовження підтримки України та ситуацію у країнах Африки

Боррель: міністри оборони ЄС обговорять продовження підтримки України та ситуацію у країнах Африки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. На неофіційній зустрічі у Толедо в Іспанії міністри оборони обговорять, як продовжувати підтримку України, зокрема гарантії безпеки, а також ситуацію на Африканському континенті. Про це на брифінгу перед зустріччю посадовців повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Очевидно, першим питанням (яке обговорять міністри, - ред.) буде війна проти України. І я впевнений, що всі міністри будуть наполягати на необхідності продовжувати підтримувати Україну всіма засобами, як ми це робили раніше. Ми збираємося розглянути, як працювати над гарантіями безпеки, які можна надати Україні в довгостроковій перспективі", - зазначив Боррель.

Деталі

Він додав, що міністри обговорять, як гарантувати стабільну фінансову підтримку України й після закінчення війни, за рахунок яких ресурсів буде здійснюватися ця допомога.

"Це має тривати зараз, це має тривати після війни, що б не сталося. Треба продовжувати реконструкцію, підтримувати гарантії безпеки України. Це глибокі дискусії. Подивимося, що скажуть міністри", - зауважив головний дипломат ЄС.

Крім цього, міністри оборони ЄС говоритимуть про ситуацію в африканських країнах, зокрема як Євросоюз може продовжити підтримку та покращити свою політику у регіоні: "Уся територія, починаючи з Центральноафриканської Республіки, потім Малі, Буркіна-Фасо, можливо, Габон, у дуже складній ситуації. І, звичайно, міністри оборони сьогодні, та міністри закордонних справ завтра, матимуть глибокі дискусії щодо того, що там відбувається".

Нагадаємо

Газета Financial Times повідомляла, що фінансування ЄС для підтримки України стримується розбіжностями між державами-членами, а побоювання щодо перевантаження національних бюджетів та зростаючих видатків у Брюсселі загрожують потоку фінансової підтримки Києву.

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