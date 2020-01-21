Борисполь прощается с погибшим членом экипажа сбитого в Иране самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня проходит прощание с погибшим членом экипажа сбитого в Иране пассажирского самолета Сергеем Хоменко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Церемония прощания проходит в Борисполе Киевской области.
Сергей Хоменко - второй пилот самолета МАУ, который потерпел катастрофу в Иране. Имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737. Свою карьеру он начал как летчик военно-транспортной авиации.
Как сообщили в пресс-службе бригады транспортной авиации, более четырнадцати лет Сергей Хоменко летал в составе экипажей самолетов ТУ-134, АН-26, АН-30 бригады транспортной авиации. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов ТУ-134 до командира ескарильи "Голубая тропа". Много лет возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира. Воспитал не одного летчика I класса.
Напомним, 19 января в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.