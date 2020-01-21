Бориспіль прощається із загиблим членом екіпажу збитого в Ірані літака
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні відбувається прощання із загиблим членом екіпажу збитого в Ірані пасажирського літака Сергієм Хоменком. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Церемонія прощання відбувається у Борисполі Київської області.
Сергій Хоменко - другий пілот літака МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані. Мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737. Свою кар’єру він розпочав як льотчик військово-транспортної авіації.
Як повідомили в пресслужбі бригади транспортної авіації, понад чотирнадцять років Сергій Хоменко літав у складі екіпажів літаків ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригади транспортної авіації. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків ТУу-134 до командира ескарильї “Блакитна стежа”. Багато років очолював екіпажі, які виконували спостережні польоти в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу. Виховав не одного льотчика І класу.
Нагадаємо, 19 січня в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з тілами українців, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.