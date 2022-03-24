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Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине

Киев • УНН

 • 177024 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал планы россии провести чемпионат Европы по футболу 2028 года "выходящим за рамки сатиры" и предложил провести турнир в Украине, несмотря на совместную заявку Великобритании и Ирландии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине

Цитата

"Мысль о том, что в России сейчас есть какая-либо идея футбольного турнира или любого культурного мероприятия, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и да, я думаю, что лучше всего было бы, если бы все российские силы немедленно ушли из Украины и им передали турнир", — сказал Джонсон.

Детали

Джонсон отвечал на вопрос о том, будет ли лучше, если Украина будет принимать Евро, чем россия. Он не упомянул, что его собственная страна подала заявку на проведение турнира.

Ранее на этой неделе россия выразила желание принять чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

Напомним

На фоне росийского вторжения в Украину ФИФА и УЕФА решили отстранить сборную России от международных соревнований.

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