Борис Джонсон запропонував провести Євро-2028 в Україні

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"Думка про те, що в Росії зараз є якась ідея футбольного турніру або будь-якого культурного заходу, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їх пропозицію, і так, я думаю, що найкраще було б, якби всі російські сили негайно пішли з України і їм передали турнір", - сказав Джонсон.

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Джонсон відповідав на питання про те, чи буде краще, якщо Україна буде приймати Євро, ніж Росія. Він не згадав, що його власна країна подала заявку на проведення турніру.

Раніше на цьому тижні Росія висловила бажання прийняти чемпіонат Європи в 2028 або 2032 році.

Нагадаємо

На тлі російського вторгнення в Україну ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань.