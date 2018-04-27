Долги по зарплатам уменьшились на 1,4%

“На 1 апреля 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 422,2 млн грн, или 98,6% по сравнению с 1 марта 2018 года”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля составила 1 млрд 278 млн грн (97% по сравнению с 1 марта 2018), тоесть уменьшилась на 3%.

Напомним, в Минюсте сообщили, что начиная со 2 апреля, за три недели, было взыскано 52 млн гривен долгов по зарплате в пользу 3 тысяч 109 работников.