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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Борги по зарплатах зменшились на 1,4%

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом березня підприємства зменшили борги по зарплатах перед українцями на 1,4%. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.

Борги по зарплатах зменшились на 1,4%

“На 1 квітня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2 млрд 422,2 млн грн, або 98,6% порівняно з 1 березня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 квітня становила 1 млрд 278 млн грн (97% порівняно з 1 березня 2018 року), тобто зменшилась на 3%.

Нагадаємо, у Мін’юсті повідомили, що починаючи з 2 квітня, за три тижні, було стягнено 52 млн гривень боргів із зарплати на користь 3 тисяч 109 працівників.

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