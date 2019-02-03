Долг Всероссийской федерации легкой атлетики перед IAAF может превысить 3 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Долг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) может увеличиться после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о наказании 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам заявил президент ВФЛА Дмитрий Шлахтин, передает УНН.
По его словам, все затраты, которые понесли CAS и IAAF, транзитом будут выставлены и федерации. “Такая схема существует уже более трех лет. Не исключаю, что сумма будет теперь больше 3 млн”, — сообщил Шляхтин.
Осенью 2018 года Шляхтин говорил, что ВФЛА должна выплатить IAAF за процесс восстановления организации около 2,7 млн долларов.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. С тех пор дисквалификация неоднократно продлевалась, а ВФЛА безуспешно ходатайствовала о восстановлении статуса. На международных турнирах могут выступать только те спортсмены, которые получили индивидуальный допуск от IAAF.
Напоминаем, 1 февраля CAS сообщил, что среди 12 легкоатлетов из России, нарушивших антидопинговые правила, есть трое медалистов Олимпийских игр 2012 года. Спортсменов отстранят от соревнований и лишат наград.