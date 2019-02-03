Борг Всеросійської федерації легкої атлетики перед IAAF може перевищити 3 млн доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Борг Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) перед Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF) може збільшитися після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про покарання 12 російських легкоатлетів за порушення антидопінгових правил. Про це журналістам заявив президент ВФЛА Дмитро Шлахтін, передає УНН.

За його словами, всі витрати, які понесли CAS і IAAF, транзитом будуть виставлені і федерації. “Така схема існує вже більше трьох років. Не виключаю, що сума буде тепер більше 3 млн”, — повідомив Шлахтін.

Восени 2018 року Шлахтін говорив, що ВФЛА повинна виплатити IAAF за процес відновлення організації близько 2,7 млн доларів.

Членство ВФЛА в IAAF було призупинено в листопаді 2015 року. З тих пір дискваліфікація неодноразово продовжувалася, а ВФЛА безуспішно клопотала про відновлення статусу. На міжнародних турнірах можуть виступати тільки ті спортсмени, які отримали індивідуальний допуск від IAAF.

Нагадуємо, 1 лютого CAS повідомив, що серед 12 легкоатлетів з Росії, які порушили антидопінгові правила, є троє медалістів Олімпійських ігор 2012 року. Спортсменів відсторонять від змагань і позбавлять нагород.

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