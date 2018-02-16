Бондаренко и Киченок пробились в четвертьфинал турнира в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок и Екатерина Бондаренко вышли в четвертьфинал соревнований в парном разряде на турнире категории WTA Premier 5 “Qatar Total Open”, который проходит в Дохе (Катар), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга австралийско-украинский дуэт Адамчак/Киченок обыграл японско-хорватскую пару Хибин / Юрак - 6:2, 6:7 (7), 10:6.
Следующими соперницами дуэта с участием нашей соотечественницы станут первые сеяные - россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, которые обыграли Анастасия Павлюченкова и нашу Ольгу Савчук - 2:6, 7:5, 10:4.
Кроме того успешно провела встречу второго круга украинского-сербский пара Бондаренко/Крунич переиграл Тайваньская-китайский дуэт Чжань/Ян, посеянной под 7 номером - 3:6, 6:4, 10:6.
Заметим, что за выход в полуфинал Бондаренко с Крунич поспорят против канадско-латвийского дуэта Дабровски/Остапенко.
Как сообщал УНН, Элина Свитолина не удалось пробиться в 1/4 финала в одиночном разряде соревнований в Дохе.