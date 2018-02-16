Бондаренко і Кіченок пробилися до чвертьфіналу турніру в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українські тенісистка Людмила Кіченок та Катерина Бондаренко вийшли до чвертьфіналу змагань у парному розряді на турнірі категорії WTA Premier 5 “Qatar Total Open”, що відбувається у Досі (Катар), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола австралійсько-український дует Адамчак/Кіченок обіграв японсько-хорватську пару Хібіно/Юрак – 6:2, 6:7 (7), 10:6.
Наступними суперницями дуету за участі нашої співвітчизниці стануть перші сіяні - росіянки Катерина Макарова та Олена Весніна, які обіграли Анастасію Павлюченкову і нашу Ольгу Савчук – 2:6, 7:5, 10:4.
Окрім того успішно провела зустріч другого кола українсько-сербська пара Бондаренко/Круніч переграв тайвансько-китайський дует Чжань/Ян, посіяну під 7 номером – 3:6, 6:4, 10:6.
Зауважимо, що за вихід до півфіналу Бондаренко з Круніч посперечаються проти канадсько-латвійського дуету Дабровські/Остапенко.
Як повідомляв УНН, Еліні Світоліній не вдалося пробитися до 1/4 фіналу в одиночному розряді змагань у Досі.