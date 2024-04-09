Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех

Из-за бомбардировки гражданского производства россией в Харькове количество пострадавших возросло до четырех. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"До четырех возросло количество пострадавших от российской бомбардировки гражданского производства. Двое из них госпитализированы, двое отказались", - написал Терехов.

По его словам, поисково-спасательная операция на месте "прилета" продолжается.

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По меньшей мере 2 удара нанесли российские войска по гражданскому предприятию в Харькове, вызвав разрушения и пожар. Сначала было известно о 3 раненых работниках.