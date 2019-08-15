Болтон обвинил Россию в краже американских технологий

Комментируя взрыв на морской платформе под Северодвинском 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания, Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.

В то же время, по его словам, этот инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то там явно пошло не так, но это показывает, что, хотя экономика России сравнима с Нидерландами, она все еще тратит на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки ракеты с гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", - заявил Болтон

Он добавил, что такие возможности России и вероятность того, что другие страны получат эти технологии, остаются проблемой для США и их союзников.

Напомним, Трамп прокомментировал взрыв ракеты в России.