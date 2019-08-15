Болтон обвинил Россию в краже американских технологий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Россия создает новую гиперзвуковую оружие, основываясь на технологии, похищенной в США. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Комментируя взрыв на морской платформе под Северодвинском 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания, Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.
В то же время, по его словам, этот инцидент является примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.
"Что-то там явно пошло не так, но это показывает, что, хотя экономика России сравнима с Нидерландами, она все еще тратит на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки ракеты с гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", - заявил Болтон
Он добавил, что такие возможности России и вероятность того, что другие страны получат эти технологии, остаются проблемой для США и их союзников.