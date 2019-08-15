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Болтон звинуватив Росію у крадіжці американських технологій

Болтон звинуватив Росію у крадіжці американських технологій

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Росія створює нову гіперзвукову зброю, беручи за основу технології, викраденої у Сполучених Штатів. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

Коментуючи вибух на морській платформі під Северодвінськом 8 серпня під час випробувань рідинної реактивної рухової установки з ізотопним джерелом живлення, Болтон заявив, що йому відомо більше, ніж він може сказати.

Водночас, з його слів, цей інцидент є прикладом того, як Росія веде роботи зі створення засобів доставки ядерної зброї.

"Щось там явно пішло не так, але це демонструє, що, хоча за економікою Росія порівнянна з Нідерландами, вона все ще витрачає на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, ракети із гіперзвуковим блоком, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", - заявив Болтон

Він додав, що такі можливості Росії і ймовірність того, що інші країни отримають ці технології, залишаються проблемою для США і їх союзників.

Нагадаємо, Трамп прокоментував вибух ракети в Росії.

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