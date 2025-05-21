Большинство украинцев донатят знакомым военным или гражданским: детали

Большинство украинцев донатят знакомым гражданским или конкретным военным. Об этом говорится в инфографике UA War Infographics, передает УНН.

Детали

Количество людей, донатящих знакомым гражданским, которые собирают для военнослужащих, составляет 31,4%. Далее идут те, кто донатит знакомым военнослужащим – 26,0%.

На третьем месте идут те, кто донатит в пользу "Красного креста". Это почти 14%. Еще чуть больше 9% донатят на фонд "Вернись живым", 7,4% донатят известным лицам или блогерам, 4,3% – фонду Сергея Стерненко, 3,4% - просто волонтерам, 1,6% и 1,3% - на сборы местных организаций, а также в магазинах и на различных мероприятиях.

6% не донатят никому.

Лидерство знакомых в этом списке свидетельствует, что для людей важно быть уверенными в надежности тех, кому они донатят – говорится в публикации.

Напомним

В 2024 году три крупнейших фонда собрали 24,1 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2023-м. За три года войны общая сумма сборов этих фондов достигла 93 млрд грн.