Більшість українців донатять знайомим військовим або цивільним: деталі

Більшість українців донатять знайомим цивільним або конкретним військовим. Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, передає УНН.

Кількість людей, що донатять знайомим цивільним які збирають для військовослужбовців, становить 31,4%. Далі йдуть ті, хто донатять знайомим військовослужбовцям – 26,0%.

На третьому місці йдуть ті, хто донатить на користь "Червоного хреста". Це майже 14%. Ще трохи більше ніж 9% донатять на фонд "Повернись живим", 7,4% донатять відомим особам або блогерам, 4,3% – фонду Сергія Стерненка, 3,4% - просто волонтерам, 1,6% і 1,3% - на збори місцевих організацій, а також у магазинах і на різноманітних заходах.

6% не донятять нікому.

Лідерство знайомих в цьому списку свідчить, що для людей важливо бути впевненими в надійності тих, кому вони донатять