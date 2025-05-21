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Фінал Ліги Європи: оголошено стартові склади "Тоттенгема" та "МЮ"
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Більшість українців донатять знайомим військовим або цивільним: деталі

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

За даними UA War Infographics, 31,4% українців донатять знайомим цивільним, які збирають кошти для військових, а 26% - знайомим військовослужбовцям. "Червоний хрест" отримав 14% донатів.

Більшість українців донатять знайомим військовим або цивільним: деталі

Більшість українців донатять знайомим цивільним або конкретним військовим. Про це йдеться в інфографіці UA War Infographics, передає УНН.

Деталі

Кількість людей, що донатять знайомим цивільним які збирають для військовослужбовців, становить 31,4%. Далі йдуть ті, хто донатять знайомим військовослужбовцям – 26,0%.

На третьому місці йдуть ті, хто донатить на користь "Червоного хреста". Це майже 14%. Ще трохи більше ніж 9% донатять на фонд "Повернись живим", 7,4% донатять відомим особам або блогерам, 4,3% – фонду Сергія Стерненка, 3,4% - просто волонтерам, 1,6% і 1,3% - на збори місцевих організацій, а також у магазинах і на різноманітних заходах.

6% не донятять нікому.

Лідерство знайомих в цьому списку свідчить, що для людей важливо бути впевненими в надійності тих, кому вони донатять

– йдеться в публікації.

Нагадаємо

У 2024 році три найбільші фонди зібрали 24,1 млрд грн. Це на 28% більше ніж у 2023-му. За три роки війни загальна сума зборів цих фондів сягнула 93 млрд грн.

Євген Устименко

Євген Устименко

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