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15 березня, 19:03 • 119260 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178336 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144363 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136314 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107231 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102703 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Донатів через три найбільші фонди за рік побільшало на 28%

Донатів через три найбільші фонди за рік побільшало на 28%

Київ • УНН

 • 25035 перегляди

Три найбільші фонди зібрали 24,1 млрд грн за 2024 рік, що на 28% більше ніж у 2023-му. За три роки війни загальна сума зборів цих фондів сягнула 93 млрд грн.

Понад 24 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України за 2024 рік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

"24,1 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України торік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Загалом 93 млрд грн зібрали Повернись живим, Фонд Притули та United24 за 3 роки повномасштабної війни (станом на лютий 2025)", - ідеться у повідомленні.

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Найбільше донатів минулого року, як вказано, зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

Загалом за 3 роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Зауважується, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювалися та спрямовувалися на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн, або ж 18% від загального обсягу донатів, минулого року вдалося зібрати фонду "Повернись живим". Загалом цей фонд за 3 роки повномасштабної зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн, вказує Опендатабот.

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У всіх трьох фондах рекордним за сумою зібраних коштів виявився грудень 2024-го. Водночас Нова пошта перевезла 1,9 млн посилок з гуманітарною допомогою торік. За перші місяці 2025-го фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

Середній переказ 147 гривень: третина українців регулярно донатить на ЗСУ – Deloitte13.03.24, 12:55 • 29230 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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