Донатів через три найбільші фонди за рік побільшало на 28%

Понад 24 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України за 2024 рік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

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"24,1 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України торік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Загалом 93 млрд грн зібрали Повернись живим, Фонд Притули та United24 за 3 роки повномасштабної війни (станом на лютий 2025)", - ідеться у повідомленні.

Найбільше донатів минулого року, як вказано, зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

Загалом за 3 роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Зауважується, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювалися та спрямовувалися на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн, або ж 18% від загального обсягу донатів, минулого року вдалося зібрати фонду "Повернись живим". Загалом цей фонд за 3 роки повномасштабної зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн, вказує Опендатабот.

У всіх трьох фондах рекордним за сумою зібраних коштів виявився грудень 2024-го. Водночас Нова пошта перевезла 1,9 млн посилок з гуманітарною допомогою торік. За перші місяці 2025-го фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

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