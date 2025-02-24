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Донатов через три крупнейших фонда за год стало больше на 28%

Донатов через три крупнейших фонда за год стало больше на 28%

Киев  •  УНН

 • 5946 просмотра

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Три крупнейших фонда собрали 24,1 млрд грн за 2024 год, что на 28% больше чем в 2023-м. За три года войны общая сумма сборов этих фондов достигла 93 млрд грн.

Более 24 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины за 2024 год. Это на 28% больше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

»24,1 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины в прошлом году. Это на 28% больше, чем в 2023 году. Всего 93 млрд грн собрали Вернись живым, Фонд Притулы и United24 за 3 года полномасштабной войны (по состоянию на февраль 2025)», - говорится в сообщении.

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Больше всего донатов в прошлом году, как указано, собрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% всех пожертвований, собранных этой платформой, было направлено на поддержку ВСУ.

Всего за 3 года большой войны United24 собрал 70 млрд грн. Отмечается, что до мая 2022 пожертвования поступали на спецсчет НБУ. В дальнейшем эти средства аккумулировались и направлялись на помощь ВСУ фондом United24.

4,4 млрд грн, или 18% от общего объема донатов, в прошлом году удалось собрать фонду «Вернись живым». В целом этот фонд за 3 года полномасштабной собрал 15 млрд грн.

Еще 2,1 млрд грн пожертвований аккумулировал фонд Сергея Притулы за 2024 год. За три года полномасштабной войны фонд собрал 8,5 млрд грн, указывает Опендатабот.

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Во всех трех фондах рекордным по сумме собранных средств оказался декабрь 2024-го. В то же время Новая почта перевезла 1,9 млн посылок с гуманитарной помощью в прошлом году. За первые месяцы 2025-го фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год.

Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte13.03.24, 12:55 • 29201 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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