Донатов через три крупнейших фонда за год стало больше на 28%

Более 24 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины за 2024 год. Это на 28% больше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

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»24,1 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины в прошлом году. Это на 28% больше, чем в 2023 году. Всего 93 млрд грн собрали Вернись живым, Фонд Притулы и United24 за 3 года полномасштабной войны (по состоянию на февраль 2025)», - говорится в сообщении.

Больше всего донатов в прошлом году, как указано, собрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% всех пожертвований, собранных этой платформой, было направлено на поддержку ВСУ.

Всего за 3 года большой войны United24 собрал 70 млрд грн. Отмечается, что до мая 2022 пожертвования поступали на спецсчет НБУ. В дальнейшем эти средства аккумулировались и направлялись на помощь ВСУ фондом United24.

4,4 млрд грн, или 18% от общего объема донатов, в прошлом году удалось собрать фонду «Вернись живым». В целом этот фонд за 3 года полномасштабной собрал 15 млрд грн.

Еще 2,1 млрд грн пожертвований аккумулировал фонд Сергея Притулы за 2024 год. За три года полномасштабной войны фонд собрал 8,5 млрд грн, указывает Опендатабот.

Во всех трех фондах рекордным по сумме собранных средств оказался декабрь 2024-го. В то же время Новая почта перевезла 1,9 млн посылок с гуманитарной помощью в прошлом году. За первые месяцы 2025-го фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год.

Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte