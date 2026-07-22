Большинство клубов УПЛ выступили против изменений в новом регламенте о лимите легионеров
Киев • УНН
Большинство клубов УПЛ обратились в Исполком УАФ с просьбой пересмотреть новый регламент, который разрешает до восьми легионеров на поле. Клубы предлагают оставить норму о минимум четырех украинских футболистах одновременно.
Большинство клубов Украинской Премьер-лиги обратились в Исполком Украинской ассоциации футбола с просьбой отменить недавно введенные изменения в регламенте относительно лимита на легионеров. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.
Детали
Как сообщили в УПЛ, в среду в Киеве состоялось Общее собрание Участников Объединения профессиональных футбольных клубов Украины "Премьер-Лига", где участники рассмотрели и обсудили обращение группы клубов УПЛ относительно рассмотрения количества украинских футболистов, которые могут одновременно находиться на футбольном поле во время проведения матчей соревнований УПЛ.
"Большинством голосов было принято решение передать в Исполнительный комитет УАФ ходатайство о рассмотрении предложения клубов, согласно которому одновременно на поле могут находиться не менее четырех футболистов-граждан Украины", - говорится в сообщении.
Также участники обсудили и утвердили решение о суммах расходов официальных лиц матчей в соревнованиях УПЛ сезона 2026/27.
"Данное решение также требует утверждения Исполнительным комитетом УАФ", - добавили в УПЛ.
Дополнение
Украинская ассоциация футбола утвердила новый регламент Украинской Премьер-лиги сезона 2026-2027.
Согласно обновленному регламенту, отныне количество футболистов-легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле в составе одной команды, может быть восемь - при условии, что один из них является гражданином страны-члена ЕС. В таком случае в матче должны принимать участие не менее трех украинцев.
При отсутствии в составе команды на футбольном поле футболиста - гражданина государства - члена Европейского Союза, на футбольном поле одновременно должны находиться не менее четырех футболистов - граждан Украины.
Ранее в составе команды клуба на поле во время матча могло одновременно находиться не более 7 футболистов-легионеров.
Также изменяются взносы за футболистов-легионеров. Сумма взносов за легионеров увеличивается со 150 тыс. гривен до 400 тыс. гривен за каждого футболиста.
УПЛ получила новый регламент - обновленные лимиты на легионеров и возвращение чемпионата U-2121.07.26, 16:55 • 3858 просмотров