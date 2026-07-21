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УПЛ получила новый регламент - обновленные лимиты на легионеров и возвращение чемпионата U-21

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

УАФ увеличила количество легионеров на поле до восьми при наличии одного игрока из ЕС и повысила взносы за них до 400 тысяч гривен. Также впервые с 2021 года возвращается Чемпионат U-21.

УПЛ получила новый регламент - обновленные лимиты на легионеров и возвращение чемпионата U-21

Украинская ассоциация футбола утвердила новый регламент Украинской Премьер-лиги сезона 2026-2027. Изменения коснулись количества легионеров, которые смогут участвовать в матче, а также впервые за 5 лет возвращается Чемпионат U-21. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает УНН.

Детали

Согласно обновленному регламенту, отныне количество футболистов-легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле в составе одной команды, может быть восемь - при условии, что один из них является гражданином страны-члена ЕС. В таком случае в матче должны участвовать как минимум трое украинцев.

При отсутствии в составе команды на футбольном поле футболиста - гражданина государства - члена Европейского Союза, на футбольном поле одновременно должны находиться не менее четырех футболистов - граждан Украины.

Ранее в составе команды клуба на поле во время матча могло одновременно находиться не более 7 футболистов-легионеров.

Украинские футболисты не будут считаться легионерами в некоторых топ-чемпионатах - УАФ09.02.26, 15:38 • 6482 просмотра

Также изменяются взносы за футболистов-легионеров. Сумма взносов за легионеров увеличивается со 150 тыс. гривен до 400 тыс. гривен за каждого футболиста.

"Одновременно введен новый механизм распределения средств от уплаты таких взносов, согласно которому 50% средств будут направляться на финансирование арбитража матчей Национальной лиги будущего, а остальные 50% – на поощрение клубов УПЛ, которые предоставляют игровое время украинским футболистам в возрасте до 21 года", - говорится в регламенте.

Также определен порядок распределения указанных средств между клубами УПЛ в зависимости от места, занятого по суммарному количеству минут, сыгранных украинскими футболистами в возрасте до 21 года в матчах Чемпионата УПЛ после завершения соответствующего сезона. Клуб, который по итогам сезона займет первое место, получит 25% соответствующих средств, второе место – 15%, третье – 10%, а остальные средства будут распределяться между другими клубами.

Регламент также определяет основания для переноса матчей Чемпионата, в частности, касательно участия клубов в клубных соревнованиях УЕФА.

"Так, в исключительных случаях, связанных с участием клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА, клуб имеет право инициировать перенос матча тура на другую дату, не входящую в пределы соответствующего тура, с назначением матча на резервную дату календаря соревнований", - отмечается в регламенте.

Для этого клуб обращается в УПЛ не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения матча. Решение принимается Дирекцией УПЛ с учетом календаря соревнований, наличия резервных дат и интересов официального вещателя.

Количество таких переносов ограничивается:

  • двумя матчами во время участия клуба в квалификационных раундах соревнований УЕФА;
    • одним матчем во время участия в раунде плей-офф квалификации соревнований УЕФА;
      • одним матчем в случае выхода клуба в четвертьфинал или дальнейшие стадии клубных соревнований под эгидой УЕФА.

        Перенесенные матчи проводятся в определенные резервные даты:

        • для квалификационных раундов - до завершения календарного года;
          • для стадий, начиная с четвертьфинала - до завершения текущего сезона.

            Кроме того, впервые с 2021 года возвращается Чемпионат U-21, в котором участвуют футболисты 2005 года рождения и младше. Допускается участие 6 футболистов старшего возраста (без ограничения), которые могут быть внесены в рапорт арбитра, но не более 5 футболистов старшего возраста одновременно могут находиться на поле.

            Напомним

            Украинская футбольная Премьер-лига официально представила календарь матчей сезона 2026/27.

            Павел Башинский

            Спорт
            Премьер-лига Украины
            УЕФА