Больше всего боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Более трети из 168 боев на фронте за минувшие сутки произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 28 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 27 апреля, пишет УНН.

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за минувшие сутки зафиксировано 168 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, совершил 5089 обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2337 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийские системы противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодцы, Ямполовка, Мирное и в сторону Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили две наступательные действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боестолкновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь, Надиевка и в направлении Алексеевки, Покровска, Малиновки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Вольное Поле и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобковое.

На Приднепровском направлении враг совершил одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых 9 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовые действия захватчиков", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: ликвидировано 1160 солдат и уничтожено 31 артсистему