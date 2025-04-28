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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
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Найбільше боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 96 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 168 боїв, третина з яких – на Покровському напрямку. Ворог активно атакував, але українські захисники завдали значних втрат.

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Понад третина зі 168 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активніший на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 28 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 27 квітня, пише УНН.

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 83 авіаудари, скинувши 165 КАБ. Крім цього, здійснив 5089 обстрілів, зокрема 88 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2337 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Озарянівки, Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед в районі населеного пункту Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких 9 - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників", - сказано у зведенні.

Втрати рф за добу: ліквідовано 1160 солдатів та знищено 31 артсистему28.04.25, 08:02 • 932 перегляди

Юлія Шрамко

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