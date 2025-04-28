Втрати рф за добу: ліквідовано 1160 солдатів та знищено 31 артсистему

За добу 27 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1160 солдатів і 31 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 949800 (+1160) осіб ліквідовано

танків ‒ 10723 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13)

артилерійських систем ‒ 27038 (+31)

РСЗВ ‒ 1373 (0)

засоби ППО ‒ 1145 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34083 (+72)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46292 (+105)

спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Від початку 2025 року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що за кожен скоєний злочин буде відплата.

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