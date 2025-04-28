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Потери рф за сутки: ликвидировано 1160 солдат и уничтожено 31 артсистему

Киев • УНН

 • 360 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 27 апреля российская армия потеряла 1160 военных и 31 артсистему. С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч оккупантов.

Потери рф за сутки: ликвидировано 1160 солдат и уничтожено 31 артсистему

За сутки 27 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1160 солдат и 31 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 949800 (+1160) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10723 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22338 (+13)
        • артиллерийских систем ‒ 27038 (+31)
          • РСЗО ‒ 1373 (0)
            • средства ПВО ‒ 1145 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34083 (+72)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46292 (+105)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что за каждое совершенное преступление будет возмездие.

                              123 боевых столкновения за сутки: враг атакует на Харьковском и Покровском направлениях - Генштаб27.04.25, 22:27 • 6058 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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