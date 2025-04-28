Потери рф за сутки: ликвидировано 1160 солдат и уничтожено 31 артсистему

За сутки 27 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1160 солдат и 31 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 949800 (+1160) человек ликвидировано

танков ‒ 10723 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22338 (+13)

артиллерийских систем ‒ 27038 (+31)

РСЗО ‒ 1373 (0)

средства ПВО ‒ 1145 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34083 (+72)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46292 (+105)

специальная техника ‒ 3860 (0)

Данные уточняются.

Напомним

С начала 2025 года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что за каждое совершенное преступление будет возмездие.

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