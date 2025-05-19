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Больше всего атак на Покровском и Лиманском направлениях - сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

С начала суток на фронте произошло 84 боестолкновения, треть из них – на Покровском направлении. Также более активен враг на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Больше всего атак на Покровском и Лиманском направлениях - сводка Генштаба

Почти треть из 84 на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 мая, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. По состоянию на данный момент общее количество боевых столкновений составляет 84

- сообщили в Генштабе.

Сегодня в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов, как отмечается, пострадали общины населенных пунктов Порозок, Славгород, Васильевка, Белокопытово, Белая Береза, Миропольское, Марьино, Рудак Сумской области; Карповичи Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник наступательных действий сегодня не проводил.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчиков совершила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполовки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Редкодуба и Ольговки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении, в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении с начала текущих суток произошло четыре боестолкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Новоспаского и в сторону Дылеевки. Силы обороны сейчас отбили два штурма противника, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск противника – 20 атак уже отбито, еще шесть боев продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного, Равнополя, Вольного Поля и в сторону Новополя и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе и Малиновка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударам подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, успеха не имели.

"Продолжается операция на Курском направлении. Украинские воины сегодня отбили две атаки врага. Авиация захватчиков на этом направлении нанесла шесть ударов, сбросив 17 управляемых авиационных бомб", - сказано в сводке.

На других направлениях, как указано, существенных изменений не зафиксировано.

Демченко о Сумщине: враг продолжает применять тактику малых штурмовых групп в направлении Басовки и Журавки19.05.25, 10:46 • 3500 просмотров

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